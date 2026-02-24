Pascal Obispo vide son sac sur la campagne de dénigrement à son encontre

Pascal Obispo, figure majeure de la chanson française depuis près de 35 ans, marque une nouvelle étape dans sa carrière en envisageant de se réinventer et en assumant ses absences des scènes collectives. L’artiste de 61 ans, auteur de tubes tels que Lucie, Millésime ou L’important c’est d’aimer, a exprimé au Républicain Lorrain son désir de ne pas répéter indéfiniment la même formule de tournée et de set-list, tout en préparant la promotion de son double album Héritage, où il partage le micro avec plusieurs noms de la chanson française.

Interrogé sur ses projets et ses relations dans le milieu, Obispo a rappelé sa conception du partage artistique et son ouverture à la collaboration intergénérationnelle. Sur RTL, il a notamment évoqué la possibilité de travailler avec Marine Delplace, la gagnante de la 12e édition de la Star Academy, louant sa simplicité et son bon sens. Ces déclarations interviennent après des propos plus critiques tenus sur RMC à propos de l’emballement médiatique autour des jeunes talents ; il y estimait que la glorification précoce de nouveaux artistes pouvait être excessive.

Absence remarquée du spectacle des Enfoirés diffusé le 27 février sur TF1, Obispo s’est retrouvé au cœur de rumeurs alimentées par la presse people. Le spectacle, intitulé La Ballade des Enfoirés, soutient l’association Les Restos du Cœur et a rassemblé pendant la semaine du 13 au 19 janvier une cinquantaine d’artistes à l’Accor Arena de Paris. Selon des informations de Voici, le chanteur serait en froid avec la troupe depuis 2016 en raison de rivalités internes, explication avancée pour justifier ses absences répétées.

Le chanteur dément et attaque le magazine

Pascal Obispo a formellement nié ces allégations. Interpellé sur ces rumeurs, il a qualifié les informations de « totalement fausses » et a réagi publiquement pour rétablir sa version des faits. Il a également contesté des affirmations le liant à des tensions avec des collègues, citant les noms de Pierre Garnier, Michael Youn et Jean-Jacques Goldman parmi ceux évoqués dans les articles.

Dans un long message publié sur son compte Instagram, l’artiste a dénoncé ce qu’il considère comme des attaques personnelles récurrentes de la part du magazine. Il écrit se sentir blessé par des « mensonges, dénigrements, calomnies » dont il se dit victime depuis trente ans, et déplore l’impact de ces attaques sur sa famille et ses proches. Il rappelle par ailleurs les chiffres d’affluence de ses concerts, citant les 500 000 spectateurs qui ont assisté à ses représentations, pour relativiser les affirmations du journal.

Dans sa mise au point, il s’en prend directement à l’article et à son auteur en évoquant, ironique, la remise d’une carte de presse à l’auteur d’un « article dégueulasse », et affirme que certains interpréteront mieux ses propos que d’autres : « Pierre Garnier lui seul, aura très bien compris mes propos bienveillants à son égard. Mika Youn la famille et Anne Markassus qui m’invite toujours dans ses émissions vous embrassent, quand au passage sur JJG ? Une autre blague de comptoir ? Dire que l’on a donné à l’auteur de cet article dégueulasse une carte de presse… C’est affligeant ! »

Sur Instagram, il ajoute : « Voici m’a encore choisi pour cible : j’ai l’habitude de ses mensonges, ses dénigrements ses calomnies depuis 30 ans…Mais je ne parviens toujours pas à les ignorer, à faire comme si je ne les avais pas lus et cela continue de me blesser profondément ainsi que ma famille et mes amis. »