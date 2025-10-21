En Brève

Pas de rencontre Trump–Poutine «dans un avenir proche», affirme un responsable américain

Le président américain Donald Trump n’entend pas rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine dans l’immédiat, a déclaré mardi 21 octobre un responsable américain, quelques jours après que le locataire de la Maison Blanche avait annoncé une rencontre à Budapest dans les deux semaines à venir; le responsable, qui s’est exprimé sous couvert de l’anonymat, a affirmé : « Il n’est pas prévu que le président Trump rencontre le président Poutine dans un avenir proche. »

