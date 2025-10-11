Pas-de-Calais : grippe aviaire détectée dans un élevage de faisans et perdrix

En Brève

La préfecture du Pas-de-Calais a confirmé, dans un communiqué repris par l’AFP le 11 octobre, la détection vendredi 10 octobre d’un foyer de grippe aviaire hautement pathogène dans un élevage de faisans et de perdrix à Pihen-lès-Guines, au sud de Calais. Elle a précisé que les oiseaux de l’élevage seraient abattus pour empêcher toute propagation du virus. Un arrêté préfectoral instaure par ailleurs une zone de protection de 3 km et une zone de surveillance de 10 km autour du site contaminé afin de limiter le risque de diffusion vers d’autres élevages.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ