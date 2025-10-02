Paralysie budgétaire : Trump va rencontrer son chef du budget pour supprimer des agences fédérales

En Brève

Donald Trump a indiqué, jeudi 2 octobre, qu’il rencontrerait à la Maison Blanche le directeur du Bureau du budget, Russ Vought, pour examiner la fermeture éventuelle d’agences fédérales, une mesure lancée en direction de l’opposition démocrate au deuxième jour du « shutdown ». Sur sa plateforme Truth Social, le président a précisé que la réunion devait permettre de déterminer « lesquelles des agences démocrates, dont beaucoup sont une ARNAQUE politique, il recommande d’éliminer » et si ces fermetures seraient temporaires ou permanentes. Réagissant au blocage budgétaire en cours au Congrès, Donald Trump a ajouté qu’il « n’arrive pas à croire que les démocrates extrémistes de gauche m’ont donné cette opportunité sans précédent ».