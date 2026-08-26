Salvador : alerte rouge nationale pour sécheresse liée à El Niño

La protection civile salvadorienne a placé tout le pays en alerte rouge le 25 août 2026 face au déficit hydrique, aux fortes températures et aux effets d'El Niño. La mesure s'accompagne d'une surveillance renforcée et d'une coordination interinstitutionnelle.

Le Salvador a placé tout son territoire en alerte rouge mardi 25 août 2026 face à une sécheresse météorologique et agricole attribuée au déficit hydrique, aux périodes sèches, aux hautes températures et à l’influence d’El Niño.

Dans sa déclaration, la Protección Civil fait état d’un déficit de pluies de 41 % en mai 2026, de trois épisodes de sécheresse météorologique en 2026 et de jusqu’à 19 jours secs consécutifs depuis le 7 août.

Le texte officiel mentionne aussi 14 records de température en août et l’activation de mesures préventives, d’une surveillance permanente et d’une coordination entre institutions pour suivre l’évolution de la situation sur l’ensemble du pays.

Le ministre de l’Environnement Fernando López a présenté la situation comme la troisième sécheresse des derniers mois, avec un impact plus marqué dans l’est du pays et sur les zones côtières.

Selon la déclaration officielle, l’alerte rouge est entrée en vigueur le 25 août 2026 et restera appliquée jusqu’à publication d’une disposition contraire.