PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Sécurité image/svg+xml Parakou: mouvement d'humeur sur les chantiers d’asphaltage de Sinohydro

Parakou: mouvement d’humeur sur les chantiers d’asphaltage de Sinohydro

Sécurité
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
EN COLÈRE
Illustration: Benews
- Publicité-
. .

À Parakou, les chantiers du projet d’asphaltage entrent à nouveau dans une zone de turbulences. Dans la matinée de ce jeudi 11 septembre 2025, des ouvriers de l’entreprise chinoise Sinohydro, en majorité des coffreurs, ferrailleurs et manœuvres, sont descendus dans la rue pour dénoncer plusieurs mois d’arriérés de salaire.

Rassemblés devant le siège local de Sinohydro, au carrefour Hubert Maga, les travailleurs issus principalement des sites de Damagourou et Banikani ont exprimé leur ras-le-bol. Employés par un sous-traitant de l’entreprise, ils affirment n’avoir perçu aucun salaire depuis juillet, et certains depuis juin.

Munis de branchages et de pancartes artisanales, les manifestants ont allumé des feux à l’aide de bois et d’électroménagers hors d’usage, afin d’attirer l’attention des autorités et de l’opinion publique. Un climat de tension palpable, mais une mobilisation restée pacifique, selon les informations de Fraternité fm.

Parmi les protestataires, Parfait, ouvrier sur le chantier de Banikani, agissant en porte voix de la mobilisation a livré les raisons de ce mouvement d’humeur. Dans un message audio sur Fraternité fm, il interpelle les autorités locales et nationales afin qu’une solution urgente soit trouvée.

« Nous travaillons sous un soleil accablant, sans sécurité, sans salaire. Nous réclamons ce qui nous revient de droit. »

Pour l’heure, ni la société Sinohydro, ni le sous-traitant concerné, ni les autorités municipales de Parakou n’ont réagi officiellement à cette situation.

La tension reste donc vive sur les chantiers, et les ouvriers annoncent leur détermination à poursuivre la mobilisation jusqu’à la satisfaction de leurs revendications.

1 COMMENTAIRE

  1. Cest vraiment déplorable que des ouvriers de Sinohydro se retrouvent dans cette situation. Des mois darriérés de salaire, cest inacceptable. Jespère que les autorités réagiront rapidement pour résoudre ce problème, avant que la situation ne senvenime. La sécurité et les droits des travailleurs doivent être protégés.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Daniel Edah : 4 raisons qui en font le candidat de l’opposition en 2026

RD Congo

RDC : un naufrage fait des dizaines de morts dans la province de l’Équateur

Bénin

Décès de Serigne Amadou Makhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudoss: Macky Sall exprime sa douleur

Bénin

Bénin: fin de circulation des véhicules aux vitres teintées, leur répression annoncée

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : le PPA-CI conteste la décision du Conseil constitutionnel

États-Unis: un suspect arrêté après l’assassinat de Charlie Kirk

Bénin

Bénin: Emmanuel Golou inhumé le 20 septembre prochain à Klouékanmè

Bénin

Bénin: 2 présumés cybercriminels dont un prétendu roi d’Abomey devant la Criet

RD Congo

RDC : le procès de Joseph Kabila reporté au 19 septembre

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo reçoit Assalé Tiémoko et Vincent Toh Bi

VOIR TOUS LES FLASHS