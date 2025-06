P-Square: leur frère aîné, Jude Okoye obtient une libération sous caution

- Publicité-

Jude Okoye, ancien manager du groupe musical P-Square et frère aîné des artistes Peter et Paul Okoye, a été libéré sous caution par la Haute Cour fédérale de Lagos, en attendant son procès pour blanchiment d’argent présumé.

Arrêté et inculpé par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) pour un blanchiment d’argent évalué à 1,38 milliard de nairas, Jude Okoye a plaidé non coupable des sept chefs d’accusation déposés contre lui et sa société, Northside Music Limited.

Le juge Alexander Owoeye a accordé sa mise en liberté sous prudence après l’audience du 3 mars 2025, à condition qu’il fournisse deux cautions possédant chacune des biens immobiliers d’une valeur de 100 millions de nairas à Lagos. Les documents des propriétés devront être vérifiés avant sa libération effective.

En attendant le respect de ces conditions, Jude Okoye reste en détention à la prison d’Ikoyi. De plus, il lui est interdit de quitter le Nigeria sans autorisation judiciaire. Le procès est fixé au 14 avril 2025, et l’affaire continue de faire grand bruit dans le paysage médiatique nigérian.