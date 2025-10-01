Ouverture de la campagne café-cacao 2025-2026 en Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, le président Alassane Ouattara présidera ce mercredi 1er octobre 2025, au Parc des expositions d’Abidjan (Port-Bouët), l’ouverture officielle de la campagne café-cacao 2025-2026, en présence des producteurs et acteurs de la filière.

Le Conseil café-cacao annoncera à cette occasion les nouveaux prix bord champ du cacao et du café, dans un contexte de forte volatilité des marchés mondiaux. Les producteurs attendent des mesures favorables, après que le prix garanti du cacao soit passé de 1 800 FCFA le kilogramme lors de la campagne principale 2024-2025 à 2 200 FCFA pour la campagne intermédiaire.

Premier producteur mondial de cacao, la Côte d’Ivoire fournit près de 45 % de l’offre mondiale. La filière contribue à environ 40 % des recettes d’exportation et représente entre 15 % et 20 % du PIB, assurant le revenu de millions de planteurs et de leurs familles. La cérémonie sera précédée par le Conseil des ministres au palais présidentiel du Plateau.