Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’Or 2025, Aitana Bonmati s’offe le Ballon d’Or féminin

Auteur d’un triplé avec le PSG, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or 2025. Chez les dames, le trophée est revenu à Bonmati Aitana qu s’offre le Graal pour la troisième année consécutive.

Et le vainqueur du Ballon d’Or 2025 est Ousmane Dembélé. Grand favori pour la prestigieuse récompense individuelle, l’attaquant français a décroché le Graal devant notamment Lamine Yamal, qui se consolera avec le trophée Kopa du meilleur jeune joueur de l’année.

Un titre mérité pour Dembélé qui s’offre cette récompense pour la première fois de sa carrière. Une consécration pour le joueur de 28 ans qui a vécu l’une des saisons les plus abouties de sa carrière avec le Paris Saint-Germain, passant du statut d’ailier intermittant à celui de leader offensif inoxydable. Auteur d’au moins 33 buts et une quinzaine de passes décisives toutes compétitions confondues, il s’est imposé comme le joueur le plus décisif du PSG, notamment en Ligue des Champions où ses 8 buts et 3 assists en phase finale ont égalé un record parisien.

Cette progression ne réside pas que dans les chiffres : son impact sur le jeu, son travail défensif, sa capacité à presser ou à décrocher pour repartir en contre ont transformé son profil. Le repositionnement de Luis Enrique avec plus de liberté dans l’axe ainsi que la confiance retrouvée au sein du collectif ont permis à Dembélé de répondre aux attentes élevées qui pesaient sur lui depuis le départ de Kylian Mbappé. La saison laisse désormais place au défi de la confirmation, pour ne pas que ce cru reste isolé dans un palmarès déjà riche en promesses.

« Je remercie aussi tous les clubs où je suis passé, le Borussia Dortmund, Rennes, le FC Barcelone où je rêvais de jouer et où j’ai joué avec des grands joueurs comme Iniesta et Lionel Messi. Le Ballon d’or n’était pas un objectif dans ma carrière mais c’est exceptionnel. J’ai travaillé pour l’équipe afin de gagner la Ligue des champions. Etre remercié par un trophée comme le Ballon d’or c’est exceptionnel donc voilà, je suis heureux ce soir », a réagi l’international français après son sacre.

Aitana Bonmati remporte le Ballon d’Or féminin

Chez les dames, le trophée est allé à Aitana Bonmati ! La joueuse du FC Barcelone remporte le Ballon d’Or féminin, après avoir été sacré en 2023 et en 2024. Elle devance sa coéquipière en sélection, Mariona Caldentey, qui a mené Arsenal à la victoire finale en Ligue des Champions féminine. L’Anglaise Alessia Russo complète le podium.

