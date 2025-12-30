Ouganda : un enfant de 06 ans retrouvé grâce à TikTok

Après huit jours de recherches, la police ougandaise a retrouvé un enfant de six ans enlevé le 12 décembre 2025, grâce à une vidéo publiée par son kidnappeur sur TikTok.

L’enfant, Mpirwe Tumwesigye, avait disparu dans la zone de Ddungu, à Kampala. Le suspect, Muchunguzi David, employé agricole du père de l’enfant, a profité de la confiance de la famille pour commettre l’enlèvement. Le jour de la disparition, vers 16 heures, il aurait emmené le garçon vers une destination inconnue, déclenchant l’alerte de la famille et l’ouverture d’une enquête policière.

Face à l’absence de pistes classiques, les enquêteurs ont analysé les contenus numériques du suspect sur TikTok. Cette enquête technologique a permis de retracer ses déplacements et de localiser l’enfant à Busukuma, dans la municipalité de Nansana, le 19 décembre 2025, vers 9 h 30.

Retrouvé en bonne santé, Mpirwe a été examiné par un médecin avant d’être remis à ses parents. Les recherches se poursuivent pour interpeller le suspect, toujours en fuite. Cette affaire montre le rôle de plus en plus important des réseaux sociaux dans les enquêtes policières et la protection des enfants vulnérables.