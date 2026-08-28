Syrie : Ahmed al-Charaa nomme Mazloum Abdi conseiller à la présidence

La nomination, officialisée par le décret n° 164 de 2026, intervient deux jours après l'annonce par le chef kurde de la dissolution des Forces démocratiques syriennes comme force militaire indépendante.

Le président syrien Ahmed al-Charaa a nommé Mazloum Abdi conseiller auprès de la présidence par le décret n° 164 de 2026, annoncé dans la nuit du 27 au 28 août 2026, deux jours après que le chef kurde a déclaré la dissolution des Forces démocratiques syriennes comme force militaire indépendante.

La présidence syrienne, via l’agence officielle SANA, a publié un décret désignant Mustafa Khalil Abdi, connu sous le nom de Mazloum Abdi, comme conseiller auprès de la présidence. Cette décision formalise un nouveau pas dans le rapprochement engagé entre Damas et les structures qu’il dirigeait dans le nord-est du pays.

Le 25 août 2026 à Damas, Mazloum Abdi avait annoncé la fin de la mission des Forces démocratiques syriennes en tant que force militaire distincte, après l’intégration de leurs combattants dans des brigades de l’armée syrienne. La nomination intervient donc exactement deux jours après cette annonce.

Le même jour, la présidence syrienne avait reçu Mazloum Abdi et sa délégation au Palais du peuple à Damas, en présence du ministre des Affaires étrangères Asaad Hassan al-Shaibani et du gouverneur de Deir Ezzor Ziad al-Ayesh.

Le processus d’intégration entre Damas et les structures dirigées par Mazloum Abdi remonte à un accord conclu en janvier 2026. La réunion du 25 août a porté sur les prochaines étapes de cette intégration dans les institutions de l’Etat syrien.