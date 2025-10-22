Ouganda : au moins 63 morts dans un accident sur l’autoroute Kampala-Gulu

Un terrible accident de la route a fait au moins 63 morts et plusieurs blessés tôt mercredi sur l’autoroute Kampala-Gulu, dans l’ouest de l’Ouganda, a annoncé la police.

Le drame, survenu vers 0h15 dans le district de Kiryandongo, a impliqué quatre véhicules : deux autocars de tourisme, un 4×4 Toyota Surf et un camion Tata. La collision a entraîné un effet domino, provoquant le renversement de plusieurs véhicules.

Selon l’enquête préliminaire, le conducteur d’un autocar Isuzu reliant Kampala à Gulu, en tentant de dépasser un camion, est entré en collision frontale avec un autre autocar circulant en sens inverse.