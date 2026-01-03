Ouassà-Péhunco: 426 kg de faux médicaments saisis par la police

La police républicaine a procédé, dans la localité de Ouassà-Péhunco, à la saisie d’une importante quantité de médicaments falsifiés et prohibés, a indiqué une source sécuritaire mardi.

Au total, 426 kilogrammes de produits pharmaceutiques de contrebande ont été retirés de la circulation lors de cette opération, menée dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite de médicaments au Bénin.

La découverte a eu lieu à l’issue d’une série de contrôles effectués par les agents de la police républicaine, alertés sur la présence de produits pharmaceutiques douteux en vente dans des points non autorisés de la zone.

Les produits saisis comprennent des comprimés, des sirops et des conditionnements sans certification sanitaire, dont l’origine et la composition restent à établir par les services compétents.

Les médicaments falsifiés constituent une menace grave pour la santé publique, en raison de l’absence de traçabilité, de normes de fabrication et d’efficacité garanties.

Leur présence sur le marché expose les consommateurs à des risques sanitaires élevés, notamment des réactions indésirables, des traitements inefficaces ou des aggravations d’états de santé.

Après la saisie, les produits ont été convoyés vers les unités de police pour être présentés aux autorités judiciaires en vue de poursuites contre les auteurs de cette infraction.

La police républicaine a souligné que l’enquête se poursuivra afin d’identifier les réseaux impliqués dans l’introduction et la commercialisation de ces médicaments contrefaits.

Cette action s’inscrit dans les efforts constants des forces de l’ordre pour protéger la santé des populations et faire respecter les normes réglementaires en matière de produits pharmaceutiques.

Les autorités appellent par ailleurs les citoyens à la vigilance et au signalement de toute activité suspecte liée à la vente de médicaments en dehors des circuits officiels.