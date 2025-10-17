Otages à Gaza : nouvelle dépouille rendue par le Hamas, selon Israël

En Brève

Israël a annoncé vendredi 17 octobre avoir récupéré la dépouille d’un otage, remise dans la soirée par le Hamas à la Croix-Rouge dans la bande de Gaza, selon un communiqué du bureau du Premier ministre. Le communiqué précise que le cercueil a été pris en charge par des forces de l’armée israélienne et le Shin Bet (service de sécurité intérieure) présents sur place. Le corps doit ensuite être transféré en Israël, où il sera acheminé à l’Institut national médico-légal pour identification.

