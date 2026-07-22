Sophie Davant confirme être fiancée à William Leymergie dans une vidéo sur Instagram

Sophie Davant, animatrice emblématique de la télévision française, a récemment dévoilé un aspect inédit de sa vie privée lors d’une vidéo diffusée sur Instagram. À travers une collaboration avec le créateur de contenu culinaire El Piex, connu pour cuisiner chez des personnalités, elle a confirmé son engagement : elle est fiancée à William Leymergie. Cette révélation, faite de manière spontanée et naturelle, a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux, compte tenu de la discrétion habituelle des deux figures du petit écran concernant leur relation.

Dans cette vidéo devenue rapidement virale, Sophie Davant apparaît d’abord dans un supermarché, en train de faire ses courses. L’ambiance est décontractée et elle explique en souriant : « Je suis en train de faire mes courses, j’ai un caddie. » C’est alors que le vidéaste El Piex lui propose d’aller plus loin dans l’expérience en lui préparant un repas directement chez elle, démarche à laquelle l’animatrice finit par consentir après un bref instant d’hésitation. La caméra suit ainsi Sophie Davant ouvrant les portes de son appartement au public, offrant un rare aperçu de son quotidien.

Une relation amoureuse officialisée et un projet commun

Au moment de décider du menu de cette séance culinaire improvisée, Sophie Davant fait une remarque révélatrice. S’adressant à El Piex, elle évoque un plat favori de son fiancé, le vitello tonnato, et demande s’il sait le préparer. C’est en employant ce terme, « fiancé », que Sophie Davant confirme publiquement son engagement avec William Leymergie. Cette annonce dénote d’une certaine confiance accordée envers son audience, eux qui respectent jusqu’ici leur vie intime avec une grande réserve.

L’histoire entre Sophie Davant et William Leymergie remonte à plusieurs années, marquée initialement par une solide amitié fondée sur leurs parcours télévisuels respectifs. Tous deux sont des visages familiers du paysage audiovisuel français : Sophie Davant est connue notamment pour ses émissions de divertissement et de magazine, tandis que William Leymergie a marqué l’histoire de la télévision à travers son long passage à la présentation de « Télématin » sur France 2.

Après avoir traversé chacun une séparation, leur complicité a évolué vers une relation amoureuse, officiellement annoncée en 2022. Depuis lors, ils mènent une vie à deux empreinte de discrétion, apparaissant occasionnellement ensemble lors d’événements publics sans jamais s’éloigner d’une volonté commune de préserver leur vie privée. Leur relation est décrite comme fusionnelle, fondée sur un respect mutuel et une grande complicité.

Le couple projette également une collaboration professionnelle à venir : un spectacle prévu pour janvier 2027. Ce projet scénique, qui se veut personnel et humoristique, leur permettra de partager leur parcours et leurs expériences professionnelles devant un public. William Leymergie a laissé entendre en avril dernier lors d’une interview que cette idée avait récemment germé, avec cette volonté d’inscrire ce spectacle dans une narration authentique de leurs trajectoires respectives.