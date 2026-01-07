Accueil En Brève Opération américaine pour s’emparer d’un pétrolier russe dans l’Atlantique

Selon plusieurs médias américains, les forces armées américaines mènent mercredi 7 janvier une opération dans l’Atlantique Nord visant à prendre le contrôle d’un pétrolier battant pavillon russe, poursuivi depuis plusieurs jours par Washington. Fox News et CNN rapportent que la Russie a dépêché des navires d’escorte, dont, selon la presse, « un sous-marin et d’autres moyens navals ». L’intervention américaine intervient quelques heures après des informations faisant état de l’envoi d’au moins un bâtiment de la marine russe pour protéger le navire, ciblé dans le cadre du blocus américain visant des pétroliers liés au Venezuela.