OpenAI s’ancre en Malaisie, Firmus dépasse 900 MW de capacité sous contrat

OpenAI va acheter de la capacité de calcul dédiée sur deux sites de Firmus en Malaisie. Le partenariat pluriannuel fait d’OpenAI un client d’ancrage, tandis que la capacité totale sous contrat de Firmus, tous clients confondus, dépasse désormais 900 MW.

OpenAI et Firmus ont annoncé mardi 8 septembre un partenariat pluriannuel portant sur de la capacité de calcul dédiée dans deux centres de données de Firmus en Malaisie. Le concepteur de ChatGPT devient ainsi un client d’ancrage de l’opérateur australien pour son expansion dans le pays.

La capacité exacte réservée à OpenAI et la valeur du contrat n’ont pas été rendues publiques. Firmus précise en revanche que l’ensemble de sa capacité déjà contractualisée, tous clients confondus, dépasse désormais 900 mégawatts avec l’ajout de cet accord.

Le groupe exploite ou développe sept « AI factories » réparties entre l’Australie, Singapour, l’Indonésie et la Malaisie. Deux sites sont actuellement opérationnels, en Australie et à Singapour, tandis que cinq autres sont en développement avec un objectif de mise en service au cours des 24 prochains mois.

Pour OpenAI, les deux futurs sites malaisiens doivent renforcer les capacités nécessaires à ses services en Asie-Pacifique et au-delà. La Malaisie consolide ainsi sa place parmi les pôles régionaux choisis pour accueillir les infrastructures énergivores utilisées pour entraîner et faire fonctionner les modèles d’intelligence artificielle.

Firmus prévoit de déployer à grande échelle des systèmes fondés sur la prochaine génération de plateformes Nvidia, notamment Vera Rubin NVL72 et DSX. L’entreprise affirme vouloir combiner puissance de calcul, refroidissement et efficacité énergétique dans des installations standardisées.

L’accord intervient alors que les grands développeurs d’intelligence artificielle cherchent à sécuriser rapidement de nouvelles capacités de calcul. La compétition pour les centres de données, l’électricité et les puces spécialisées s’intensifie dans plusieurs marchés d’Asie-Pacifique.