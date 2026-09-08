Nigeria : NICON face à une procédure de liquidation, audience le 21 septembre

NICON Insurance fait face à une procédure de liquidation après l’annulation de sa licence par le régulateur nigérian. L’assureur conteste la mesure, tandis qu’une audience est fixée au 21 septembre à Abuja.

NICON Insurance fait face à une procédure de liquidation au Nigeria après l’annulation de sa licence et la nomination d’un liquidateur provisoire. L’assureur conteste la mesure, tandis que la Haute Cour fédérale d’Abuja doit examiner le 21 septembre la requête visant sa liquidation.

La National Insurance Commission (NAICOM) a annulé le certificat d’enregistrement de NICON avec effet au 3 août 2026. Un administrateur judiciaire et liquidateur provisoire, Chukwuma-Machukwu Ume, a ensuite été chargé de sécuriser les actifs de la compagnie, d’identifier ses engagements et de vérifier les créances.

Le dossier a désormais une dimension judiciaire. La Haute Cour fédérale d’Abuja a fixé au 21 septembre l’examen de la requête de liquidation et a ordonné la préservation des actifs de NICON dans l’attente de cette audience.

NICON rejette cependant le fondement de la décision du régulateur et affirme rester une entreprise en activité. La compagnie conteste notamment l’application des exigences de recapitalisation et soutient que plusieurs éléments du différend sont déjà devant la justice. Ces arguments relèvent de sa position dans la procédure en cours.

Les assurés au centre de la procédure

Le liquidateur provisoire doit notamment recenser les contrats, les actifs, les dettes et les demandes d’indemnisation. Les assurés et créanciers sont appelés à fournir les pièces nécessaires pour permettre la vérification de leurs droits et des sommes éventuellement dues.

Pour les contrats d’assurance-vie, un transfert du portefeuille vers un autre opérateur peut être envisagé sous le contrôle du régulateur. La procédure ne signifie donc pas, à elle seule, la disparition automatique des droits des assurés : leur traitement dépendra de la vérification des engagements et des décisions qui seront prises dans le cadre réglementaire et judiciaire.

L’audience du 21 septembre constitue la prochaine étape majeure. Elle doit permettre à la justice d’examiner la requête de liquidation alors que le régulateur a déjà enclenché le processus de retrait de licence et que NICON en conteste la validité.