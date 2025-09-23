PAR PAYS
ONU : le Sénégal réaffirme son engagement pour l’égalité des sexes

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye
Le Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye @ Senego
. .

Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé à l’ONU l’engagement du Sénégal en faveur de l’égalité des sexes et a appelé à une mobilisation collective contre toutes formes de discrimination.

À la tribune des Nations Unies, le président du Sénégal a participé à la réunion de haut niveau célébrant le 30ᵉ anniversaire de la Conférence mondiale sur les femmes (Beijing+30). Il y a réitéré la détermination de son pays à promouvoir l’égalité entre les sexes ainsi que l’autonomisation des femmes et des filles.

Dans une intervention qualifiée de « forte » par la présidence, le chef de l’État a insisté sur la nécessité d’un « sursaut collectif » de la communauté internationale. Il a rappelé que « l’égalité est une exigence morale et universelle » et qu’« aucune société ne peut se développer en laissant ses femmes et ses filles de côté ».

Le président Faye a également souligné l’importance de poursuivre le « combat permanent » contre les violences et discriminations, un enjeu qui concerne à la fois les États, les citoyens et les dirigeants.

Évoquant la Vision Sénégal 2050, il a précisé que les femmes et les jeunes y occupent une place centrale, considérés comme « piliers de la stabilité et moteurs de la prospérité durable ».

« Préparons les générations futures à vivre dans un monde plus juste, plus égalitaire et plus harmonieux », a conclu le président sénégalais.

