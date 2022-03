 « On n’évolue pas vers la démocratie sous le diktat », la Guinée révèle le vrai visage de la CEDEAO

Alors que la Guinée a répondu aux Menaces de la CEDEAO d’infliger des sanctions individuelles si un calendrier de transition n’était pas présenté dans un mois, le pays vient également de dévoiler le chemin sombre vers lequel penche l’organisation sous régionale.

La CEDEAO commence vraiment à inquiéter les peuples d’Afrique de l’ouest en ce sens que ses décisions tendent de plus en plus vers des ordres à des Etats souverains. Avec la décision de sanctionner le Mali aussi durement sans que cela ne soit vraiment amendé par aucune institution en son sein, qui examine le bien fondé des mesures, on se rend finalement compte que l’organisation s’érige de plus en plus en « dictateur ».

Les autorités guinéennes l’ont bien compris et, après la menace de la CEDEAO de sanctionner les dirigeants, elles ont carrément mis à nue une institution qui ne semble plus avoir de véritable repères ni objectifs précis. « La CEDEAO doit aussi comprendre qu’on n’évolue pas vers la démocratie sous le diktat », a déclaré la Guinée dans une réponse aux injonctions de l’organisation.

Selon les autorités guinéennes, « ces dernières années, elle (la CEDEAO, Ndlr) ne s’est pas distinguée par la démocratie, elle ne s’est pas distinguée par les exigences en termes d’Etat de droits ». Il va sans dire que les populations des pays membres de la CEDEAO avaient raison de penser que la CEDEAO n’est plus une organisation des peuples mais plutôt un syndicat de chefs d’Etat qui semblent prendre des décisions dans leurs seuls intérêts ou de ceux de tiers.

La réponse de la Guinée est une sorte d’analyse du comportement de la CEDEAO, ces dernières années, qui est très irrationnelle et ne correspond en aucun cas, à une attitude de démocrate. On peut se souvenir de son silence assourdissant lorsque la Côte d’Ivoire et la Guinée brulaient après des changements de constitution par les dirigeants pour rester au pouvoir avec un troisième mandat consécutif. La conclusion à tirer de cette organisation, est qu’elle a besoin d’une réforme profonde afin de la ramener sur de bons rails.