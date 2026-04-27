Port de pêche de Cotonou: l’ANM saisit une vingtaine de balances non certifiées

L’Agence nationale de la métrologie a procédé à une opération de contrôle ce samedi 25 avril 2026 au port de pêche de Cotonou, au terme de laquelle une vingtaine de balances non certifiées ont été saisies.

Cette action s’inscrit dans le cadre des descentes régulières menées par l’Agence pour assurer le respect des normes de métrologie obligatoire sur les instruments de mesure utilisés dans les transactions commerciales. Sur le site du port, les agents de l’ANM ont relevé l’utilisation de plusieurs balances dépourvues de certification, en violation des dispositions réglementaires en vigueur.

Conformément à la loi, tout instrument de pesage destiné à servir dans le commerce doit être certifié par l’ANM avant toute utilisation sur le marché. Le non-respect de cette exigence expose les contrevenants à des sanctions prévues par les textes, allant de l’amende jusqu’à des peines privatives de liberté, selon la gravité de l’infraction.

Les dispositifs de contrôle et de saisie ont été mis en œuvre pour protéger les consommateurs et garantir l’équité des opérations commerciales. Les opérateurs du port de pêche concernés ont été informés des suites procédurales qui seront engagées à leur encontre.

Cette intervention de l’ANM s’ajoute à d’autres actions similaires récemment menées dans plusieurs points de vente du pays, dans le cadre de la politique de surveillance des instruments de mesure et de lutte contre les pratiques commerciales irrégulières.