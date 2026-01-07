Accueil En Brève On n’envisage pas de recours à la force au Groenland, assure un chef républicain au Congrès américain

Le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré mercredi 7 janvier au Capitole de Washington que les États-Unis n’envisagent pas de recourir à la force militaire pour s’emparer du Groenland, répondant ainsi aux déclarations de la Maison Blanche la veille. «Ils étudient les canaux diplomatiques», a assuré le speaker, ajoutant que les propos de mardi selon lesquels Donald Trump examinait plusieurs options, dont «utiliser l’armée», pour acquérir ce territoire semi‑autonome du Danemark ne constituaient que des «propos généraux».