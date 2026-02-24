Omar Sy met en garde sur la drogue : « Je risque de faire une overdose l’année d’après »

Omar Sy, âgé de 48 ans, se montre lucide et prudent face aux risques liés aux psychotropes, une position qu’il a exprimée publiquement lors de la sortie de son livre‑entretien et au cours d’un entretien accordé à Cosmopolitan. Reconnu pour son parcours artistique — de ses débuts à Trappes jusqu’à des rôles phares comme ceux dans Intouchables et la série Lupin — il cultive une attitude de retenue et met en avant l’importance de préserver un cadre familial et professionnel stable.

Souvent sollicité par les médias, Omar Sy s’efforce de maîtriser ce qu’il livre de sa vie privée et de ses convictions. Acteur apprécié pour son charisme, sa spontanéité et son humour, il privilégie les échanges centrés sur son travail, son équilibre familial et son cheminement personnel plutôt que sur des confidences intimes ou des provocations médiatiques. Cette réserve est, selon ses propres déclarations, un moyen de garder le cap face aux sollicitations liées à la célébrité.

Dans son livre‑entretien Viens, on se parle, cosigné avec la journaliste Elsa Vigoureux, il évoque la célébrité comme un « cadeau empoisonné ». Il y explique que l’adoration ambiante peut conduire à l’erreur si l’on se laisse emporter par l’idée d’être le meilleur, et qu’il a choisi des distances pour ne pas se perdre dans ce fonctionnement.

Un positionnement public centré sur la retenue et la protection

À travers ses propos publics, Omar Sy insiste sur la nécessité de construire un environnement stable lorsqu’on évolue sous les projecteurs. Il mentionne la proximité avec sa famille, des choix de carrière mesurés et une forme de retenue face aux excès du show‑business. Il affirme ne pas avoir été attiré par les « pièges classiques » du milieu — soirées excessives ou comportements autodestructeurs — et présente ces choix comme des éléments qui lui ont permis de rester centré malgré la vitesse de son ascension.

Lors de l’entretien cité, il aborde frontalement le sujet de la drogue. Se décrivant comme une personne « excessive », il met en garde contre l’effet que certains produits pourraient avoir sur lui. Sa formulation est nette : « Je suis un excessif. Je présume que si je touche à la cocaïne, le risque pour moi est de faire une overdose l’année d’après ». Ces propos soulignent sa conscience des risques personnels liés à son tempérament et la décision de rester éloigné de telles pratiques.

En parallèle de ses prises de position sur la célébrité et les substances, des faits de conduite ont également marqué son actualité. En 2023, Omar Sy a été flashé en Suisse pour un dépassement de vitesse. La sanction prononcée a été de 105 jours d’amende à 300 francs suisses par jour, soit plus de 31 500 francs suisses, un montant indiqué comme l’équivalent de 32 500 euros.