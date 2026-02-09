OC Safi qualifié en Coupe de la Confédération CAF, Djoliba éliminé

L’OC Safi a pris le dessus sur Djoliba AC dimanche 8 février au stade El Massira, lors de la cinquième journée du groupe B de la phase de poules de la Coupe de la Confédération. Grâce à cette victoire 2-1, le club marocain décroche son billet pour les quarts de finale.

La rencontre a démarré sur les chapeaux de roue : dès la première minute, Madouane a mis son équipe en évidence en ouvrant le score. Djoliba n’a pas tardé à réagir offensivement et a exercé un pressing soutenu, ce qui lui a permis d’obtenir un penalty à la 14e minute transformé par Diarra. Les débats sont alors restés équilibrés jusqu’à la pause, sans autre réalisation avant le retour aux vestiaires.

Au retour des vestiaires, Safi a montré davantage d’intensité et a progressivement repris l’ascendant dans le jeu. Sur une nouvelle action bien construite, Madouane a trompé une seconde fois le gardien adverse, redonnant l’avantage aux locaux et lançant les ultimes vingt minutes de la rencontre.

Faits marquants

Face à un Djoliba désireux de renverser la situation, les Maliens ont multiplié les offensives mais ont buté sur une défense marocaine compacte et organisée. Plusieurs tentatives away se sont heurtées à la résistance de l’arrière-garde d’OC Safi, qui a su conserver son avance jusqu’au coup de sifflet final. Cette victoire valide la qualification du club hôte et met fin au parcours de Djoliba dans cette édition.