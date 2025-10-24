Nouvelle frappe américaine contre un bateau de narcotrafiquants présumés, six morts

En Brève

La suite après la publicité

Une nouvelle frappe américaine visant un bateau de narcotrafiquants présumés dans les Caraïbes a tué six hommes dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé le ministre de la Défense Pete Hegseth sur le réseau social X ce vendredi 24 octobre. Selon M. Hegseth, «Dans la nuit, sur ordre du président Trump, le ministère de la Guerre a mené une frappe létale contre une embarcation utilisée par Tren de Aragua», un gang vénézuélien classé comme organisation terroriste par les États‑Unis. Le ministre a ajouté que six hommes, qualifiés de narco‑terroristes, se trouvaient à bord et ont été tués.