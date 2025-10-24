Nouvelle frappe américaine contre un bateau de narcotrafiquants présumés, six morts

En Brève

Une nouvelle frappe américaine visant un bateau de narcotrafiquants présumés dans les Caraïbes a tué six hommes dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé le ministre de la Défense Pete Hegseth sur le réseau social X ce vendredi 24 octobre. Selon M. Hegseth, «Dans la nuit, sur ordre du président Trump, le ministère de la Guerre a mené une frappe létale contre une embarcation utilisée par Tren de Aragua», un gang vénézuélien classé comme organisation terroriste par les États‑Unis. Le ministre a ajouté que six hommes, qualifiés de narco‑terroristes, se trouvaient à bord et ont été tués.

