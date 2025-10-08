Nouvelle flottille pour Gaza interceptée par l’armée israélienne

En Brève

Le mercredi 8 octobre, des bateaux d’une nouvelle flottille internationale pour Gaza ont été interceptés au large du territoire par l’armée israélienne, ont annoncé le gouvernement israélien et la coalition Global Sumud Flotilla, qui coordonne cette initiative. Le ministère des Affaires étrangères israélien a condamné sur X une « tentative futile » de « pénétrer dans une zone de combat », précisant que « les navires et les passagers ont été transférés vers un port israélien » et « devraient être expulsés rapidement ». La coalition Global Sumud Flotilla a pour sa part fait état d’« au moins trois » bateaux interceptés.

