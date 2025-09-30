« Nous travaillons en concert dans l’opposition pour la victoire en 2026 », Apollinaire Avognon

Le président du parti Les Démocrates, Boni Yayi, a reçu en audience, le samedi 27 septembre 2025, une délégation de la Nouvelle Force Nationale (NFN), dirigée par son président, le Dr. Léandre Avognon.

Au cours de cette rencontre, Dr. Avognon a exprimé sa vision pour les élections présidentielles de 2026, soulignant l’importance d’un processus électoral transparent et démocratique.

Il a affirmé que son engagement politique vise à garantir que, lors de la présidentielle de 2026, les Béninois aient la possibilité de choisir librement leurs dirigeants, sans ingérence ni manipulation.

Cette déclaration reflète la volonté de la NFN de contribuer à la consolidation de la démocratie au Bénin, en assurant que le peuple soit le seul arbitre de son destin politique.

Le président Avognon a également évoqué les défis auxquels le pays est confronté, notamment la nécessité de renforcer les institutions démocratiques, de promouvoir la bonne gouvernance et de garantir la justice sociale. Il a insisté sur le fait que ces objectifs ne peuvent être atteints que par un engagement collectif et une participation active de tous les citoyens.

Cette rencontre entre Boni Yayi et la délégation de la NFN s’inscrit dans le cadre des discussions en cours entre les différentes forces politiques du pays, en vue de préparer des élections transparentes et inclusives en 2026.

Elle témoigne également de la volonté de dialogue et de collaboration entre les partis politiques, dans le respect des principes démocratiques et de l’intérêt supérieur de la nation.

L’intégralité du message

‎“Nous avons eu l’honneur d’être reçus en audience par le chef de file de l’opposition. Et en tant que parti politique légalement enregistré au sein de l’opposition, il est de bon ton que nous puissions nous voir au-delà des travaux qui se déroulent au sein du cadre de concertation des forces politiques de l’opposition, que nous puissions avoir des discussions bilatérales avec le chef de file de l’opposition et c’est ce que nous avons fait ce matin.

‎

‎Nous sommes à la veille des élections ou parfois dans l’opinion publique les propos vont dans tous les sens. Nous sommes venus ici pour échanger avec Boni Yayi qui a eu la destinée de ce pays pendant 10 ans.

‎

‎Donc du haut de ses dix ans d’expérience, et également de tout son parcours que l’on connaît, nous sommes venus, pour avoir quelques discussions stratégiques avec lui et surtout dans le cadre de la préparation des élections générales de 2026.

‎

‎Mais ce qui est plus important qu’il faut dire à nos populations, c’est de les rassurer, leur dire de ne pas avoir peur. La peur, c’est la première défaite et je sais qu’ils n’ont pas peur. Je sais que les béninois n’ont pas peur, qu’ils nous font confiance et je voudrais leur dire qu’ils ne seront pas déçus et nous travaillons à cela, de ne pas écouter ce qui se raconte de gauche à droite, de faire confiance aux forces politiques de l’opposition. Nous travaillons pour qu’en 2026- les béninois choisissent leurs propres dirigeants.

‎

‎Nous sommes toujours membres de l’opposition, nous travaillons de concert au sein de l’opposition pour que la victoire soit de notre côté au soir des élections”.