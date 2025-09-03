PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml "Nous ne voulons plus d’un Parlement monocolore", Michel Alokpo

« Nous ne voulons plus d’un Parlement monocolore », Michel Alokpo

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Michel Alokpo, secrétaire général du Cadre de concertation des confessions religieuses
Michel Alokpo, secrétaire général du Cadre de concertation des confessions religieuses
- Publicité-
. .

Rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées en 2026 ». C’est autour de ce thème que se tient depuis hier, mardi 2 septembre 2025 à Cotonou, un atelier regroupant les membres des confessions religieuses au Bénin.

A travers des ateliers thématiques, 400 délégués vont mener des échanges et réflexions pendant trois jours dans le but de renforcer la concorde nationale.

Ces ateliers permettront de dégager des stratégies adaptées au contexte béninois, afin de faire des acteurs religieux de véritables promoteurs de paix avant, pendant et après les échéances électorales.

Il s’agit pour les communautés religieuses d’accompagner la nation béninoise sur le chemin de la stabilité et de la cohésion sociale à la veille des élections générales de 2026.

Nous ne voulons plus de parlement monocolore

Dans son allocution, le Pasteur Michel Alokpo, président du comité d’organisation, a souligné que les acteurs ici présents sont les guides, pasteurs, imams, prêtres vodun de tous les acteurs politiques de l’ensemble des citoyens de notre pays.

« C’est dire que potentiellement, nous avons du pouvoir et de l’autorité dans la promotion durable de la paix et du développement du Bénin » a-t-il laissé entendre selon des propos recueillis par Matin Libre.

- Publicité-

« Nous voulons des élections libres, crédibles et inclusives et sans effusion de sang. Nous ne voulons plus d’un Parlement monocolore. Nous voulons un Parlement où il y a de la place pour tous les partis politiques qui vont s’inscrire » laisse-t-il entendre.

Pour sa part, Alassane Séidou, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique aa fait savoir que la période électorale peut parfois être marquée par des discours tendus. C’est pourquoi, à ses dires, la crédibilité des élections est un élément essentiel de la démocratie.

« C’est dans ce contexte que le rôle des confessions religieuses est central et indispensable. Ce séminaire a pour objectif d’identifier des stratégies adaptées au contexte béninois, faisant des acteurs religieux des promoteurs de la paix et du renforcement de la stabilité de notre pays avant, pendant et après les élections » a-t-il souligné .

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin: bientôt la construction d’un stade omnisports moderne à Parakou

Bénin

Bénin: la circulation des véhicules lourds de transport réorganisée dans le Grand Nokoué

Bénin

Bénin: interdiction des constructions précaires le long de la route des Pêches

Bénin

Bénin: compte-rendu du conseil des ministres du 3 septembre 2025

Cameroun

Cameroun : les élections régionales fixées au 30 novembre

RD Congo

RDC : Joseph Kabila rompt le silence après la réquisition de la peine de mort

Bénin

Bénin: les grandes décisions du conseil des ministres du 3 septembre

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Koné Katinan dénonce la candidature d’Alassane Ouattara

Bénin

Présidentielles 2026: Les Démocrates ne sont pas pressés du choix de leur candidat

Bénin: le social démocrate Emmanuel Golou n’est plus

VOIR TOUS LES FLASHS