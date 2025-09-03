« Nous ne voulons plus d’un Parlement monocolore », Michel Alokpo

Rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées en 2026 ». C’est autour de ce thème que se tient depuis hier, mardi 2 septembre 2025 à Cotonou, un atelier regroupant les membres des confessions religieuses au Bénin.

A travers des ateliers thématiques, 400 délégués vont mener des échanges et réflexions pendant trois jours dans le but de renforcer la concorde nationale.

Ces ateliers permettront de dégager des stratégies adaptées au contexte béninois, afin de faire des acteurs religieux de véritables promoteurs de paix avant, pendant et après les échéances électorales.

Il s’agit pour les communautés religieuses d’accompagner la nation béninoise sur le chemin de la stabilité et de la cohésion sociale à la veille des élections générales de 2026.

Nous ne voulons plus de parlement monocolore

Dans son allocution, le Pasteur Michel Alokpo, président du comité d’organisation, a souligné que les acteurs ici présents sont les guides, pasteurs, imams, prêtres vodun de tous les acteurs politiques de l’ensemble des citoyens de notre pays.

« C’est dire que potentiellement, nous avons du pouvoir et de l’autorité dans la promotion durable de la paix et du développement du Bénin » a-t-il laissé entendre selon des propos recueillis par Matin Libre.

« Nous voulons des élections libres, crédibles et inclusives et sans effusion de sang. Nous ne voulons plus d’un Parlement monocolore. Nous voulons un Parlement où il y a de la place pour tous les partis politiques qui vont s’inscrire » laisse-t-il entendre.

Pour sa part, Alassane Séidou, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique aa fait savoir que la période électorale peut parfois être marquée par des discours tendus. C’est pourquoi, à ses dires, la crédibilité des élections est un élément essentiel de la démocratie.

« C’est dans ce contexte que le rôle des confessions religieuses est central et indispensable. Ce séminaire a pour objectif d’identifier des stratégies adaptées au contexte béninois, faisant des acteurs religieux des promoteurs de la paix et du renforcement de la stabilité de notre pays avant, pendant et après les élections » a-t-il souligné .