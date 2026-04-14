« Nous devons aussi cette victoire à Hounkpè… » Bertin Koovi plaide en faveur du candidat

Après ses mots de félicitations adressés à Romuald Wadagni, reconnaissant sa victoire à l’issue du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, Bertin Koovi a livré une lecture politique qui ne passe pas inaperçue.

Dans une déclaration publique, il a estimé que Paul Hounkpè a contribué de manière significative à la victoire du candidat de la mouvance présidentielle et qu’à ce titre, il mérite d’être « mieux logé que certains » s’il décide de participer à la gouvernance.

« Nous devons aussi cette victoire en grande partie à Paul Hounkpè. S’il veut travailler avec le candidat, il faut lui faire une place, avant certains », a martelé Bertin Koovi.

Cette déclaration relance le débat sur la posture que pourrait adopter la Force cauris pour un Bénin émergent dans la nouvelle configuration politique issue de la présidentielle. La question est désormais posée sans détour : le parti entend-il rester dans l’opposition après le scrutin ?

L’hypothèse apparaît peu évidente au regard des positions exprimées bien avant l’élection.

En effet, plusieurs responsables de la FCBE avaient annoncé, en amont de la campagne, que le parti ne comptait pas poursuivre durablement dans l’opposition, quelle que soit l’issue du scrutin.

Une ligne politique assumée, qui laissait déjà entrevoir l’option d’un repositionnement stratégique après l’élection présidentielle.

Dans ce contexte, la reconnaissance publique de la victoire de Romuald Wadagni par Paul Hounkpè, suivie de l’analyse de Bertin Koovi sur son rôle dans l’issue du scrutin, prend une portée particulière.

Elle suggère que la relation entre l’ancien challenger et le nouveau pouvoir pourrait évoluer vers une dynamique de collaboration plutôt que de confrontation.

Pour le pouvoir en place, cette séquence ouvre un nouveau chantier politique. Celui de l’intégration éventuelle d’un ancien adversaire devenu soutien de fait, avec tout ce que cela implique en termes d’équilibres, de responsabilités et de lisibilité politique.

Quant à la FCBE, l’heure semble venue de clarifier sa position et de traduire, dans les faits, les orientations annoncées avant le vote.