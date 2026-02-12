Norvège : Thorbjørn Jagland visé par des perquisitions liées à l’affaire Epstein

La police norvégienne a mené, jeudi 12 février, des perquisitions dans plusieurs logements appartenant à Thorbjørn Jagland, a indiqué son avocat. Ancien chef du gouvernement, M. Jagland est désormais visé par une enquête pour ce qui est qualifié de « corruption aggravée » en lien avec ses échanges passés avec le financier américain Jeffrey Epstein, condamné pour crimes sexuels.

Des documents rendus publics fin janvier, en rapport avec l’affaire Epstein, laissent entendre que M. Jagland et/ou des membres de sa famille auraient séjourné ou passé des vacances chez Epstein entre 2011 et 2018. Ces révélations concernent une période où l’ancien dirigeant occupait des fonctions influentes, notamment la présidence du comité Nobel chargé du prix Nobel de la paix, ainsi que le poste de secrétaire général du Conseil de l’Europe.

Le lendemain de la décision du Conseil de l’Europe de lever l’immunité dont bénéficiait l’ancien secrétaire général, Anders Brosveet, l’avocat de M. Jagland, a précisé que l’unité chargée des crimes financiers, Økokrim, procédait actuellement à des fouilles au domicileprincipal de l’intéressé ainsi que dans ses résidences secondaires.

Interventions et éléments de procédure

Selon le communiqué de Me Brosveet, les opérations s’inscrivent dans le cadre d’une enquête ouverte après la divulgation de pièces liées à Epstein. Økokrim, qui centralise en Norvège les investigations financières et les affaires de grande corruption, conduit ces actes d’enquête afin de rassembler des preuves matérielles et documentaires susceptibles d’éclairer les relations entretenues entre Jagland et le financier américain.

Les perquisitions surviennent alors que la levée d’immunité permet désormais aux autorités du Conseil de l’Europe et aux enquêteurs norvégiens de poursuivre les investigations sans obstacle diplomatique, ont expliqué des sources proches du dossier. Aucune charge formelle définitive n’avait été annoncée au moment du communiqué de l’avocat.