Norvège : le roi Harald, 89 ans, hospitalisé à Tenerife pour une infection

Le Palais royal de Norvège a annoncé mardi 24 février 2026 que le souverain Harald V, qui vient tout juste de fêter ses 89 ans, a été admis dans un établissement hospitalier à Tenerife, aux îles Canaries. L’hospitalisation fait suite à une infection associée à un état de déshydratation alors que le roi se trouvait en Espagne pour un séjour privé.

Dans son communiqué, la cour a souligné que, compte tenu des éléments connus à ce stade, l’état de santé du monarque n’appelle pas d’inquiétude majeure et reste jugé rassurant par l’équipe soignante.

Le déplacement à Tenerife n’était pas de nature officielle; il s’agissait d’une visite personnelle. Le Palais n’a pas détaillé davantage les circonstances ayant entraîné la détérioration de son état ni précisé la durée prévue de son hospitalisation.

Aucune information supplémentaire sur le traitement administré n’a été communiquée pour l’heure. La maison royale a indiqué qu’elle tiendrait le public informé si la situation évoluait.

Harald V est le chef d’État de la Norvège depuis plusieurs décennies ; sa santé est régulièrement suivie et tout incident médical le concernant suscite une attention médiatique notable. Les autorités du Palais restent la principale source d’informations officielles sur l’évolution de son état.