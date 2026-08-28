Mali : la douane dépasse de 50,9 milliards FCFA son objectif semestriel en 2026

Les recettes de janvier à juin ont atteint 533,7433 milliards FCFA, avant un cumul de 632,314 milliards à fin juillet, alors que l’objectif annuel est fixé à 975 milliards.

La douane malienne a annoncé avoir mobilisé 533,7433 milliards FCFA de recettes entre janvier et juin 2026, soit 50,918 milliards de plus que l’objectif fixé pour le semestre, un niveau qui porte le taux de couverture à 110,55 %.

Les 98,547 milliards FCFA encaissés en juillet portent le cumul 2026 à 632,314 milliards, soit près de 64,85 % de l’objectif annuel de 975 milliards FCFA.

La Direction générale des Douanes du Mali attribue cette performance à la réorganisation des services, au renforcement des contrôles et à la poursuite des réformes engagées par l’administration.

Elle dit aussi faire face à des contraintes sécuritaires et logistiques sur le corridor Kidira-Diboli-Kayes, un axe important pour les opérations douanières du pays.

Le portefeuille de modernisation annoncé par l’administration comprend 38 réformes, dont l’amélioration du contrôle documentaire, le développement du SYGECOD et l’interconnexion informatique avec plusieurs pays de la sous-région.