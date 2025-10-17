Nord Stream : la Pologne refuse d’extrader un suspect ukrainien vers Berlin

En Brève

Vendredi 17 octobre, la justice polonaise a refusé d’extrader vers l’Allemagne un Ukrainien soupçonné d’avoir participé au sabotage du gazoduc Nord Stream en mer Baltique en 2022 et a ordonné sa remise en liberté. «La demande des autorités allemandes visant à obtenir l’extradition (…) ne mérite pas d’être prise en considération», a déclaré le juge du tribunal régional de Varsovie. «Affaire classée», a pour sa part commenté le Premier ministre polonais Donald Tusk sur X.

