PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Nord-Bénin: Cinq otages béninois libérés après 45 jours de captivité

Nord-Bénin: Cinq otages béninois libérés après 45 jours de captivité

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Société
- Publicité-
. .

Le silence a longtemps entouré cette affaire de kidnapping au nord du Bénin. Ce n’est qu’après leur libération que l’opinion publique a appris qu’un pasteur et quatre fidèles béninois avaient été enlevés, le 27 juillet 2025, dans le village de Dangazi, à une dizaine de kilomètres de Kalalé, au nord du Bénin.

Après 45 jours de captivité, ils ont finalement retrouvé la liberté en fin de semaine dernière. Les circonstances exactes de leur enlèvement n’ont jamais été rendues publiques par les autorités.

D’après des sources rapportées par RFI, la libération serait intervenue grâce à des négociations menées par un intermédiaire local avec les ravisseurs. Les conditions de cet accord restent cependant entourées de mystère.

Face à cette recrudescence des violences, l’armée béninoise a répliqué avec fermeté lors de l’attaque du 10 septembre dernier, neutralisant trois terroristes selon des sources sécuritaires. Depuis, une surveillance renforcée a été instaurée autour des infrastructures publiques de la région, dans l’espoir de prévenir de nouvelles attaques.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin: les grandes décisions du conseil des ministres du mercredi 17 septembre 2025

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara reçoit le nouveau président de la BAD, Sidi Ould Tah

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : À 38 jours du scrutin, la CEI réunit les 05 candidats à la présidentielle 2025

Tchad

Tchad: le mandat présidentiel prolongé à sept ans, la limite de renouvellement supprimée

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : Cargill suspend ses activités face à la mauvaise qualité du cacao

Burkina Faso

Burkina Faso: visite du Président de la Sierra Leone à Ouagadougou

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam rencontre un responsable américain à Washington

Burkina Faso

Sahel : 02 ans après sa création, l’Alliance avance malgré le terrorisme et les crises politiques

Monde

99 763 citoyens âgés de 100 ans et plus identifiés au Japon en 2025

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Ahoua Don Mello se réclame de Gbagbo, Thiam et Affi

VOIR TOUS LES FLASHS