Nord-Bénin: Cinq otages béninois libérés après 45 jours de captivité

Le silence a longtemps entouré cette affaire de kidnapping au nord du Bénin. Ce n’est qu’après leur libération que l’opinion publique a appris qu’un pasteur et quatre fidèles béninois avaient été enlevés, le 27 juillet 2025, dans le village de Dangazi, à une dizaine de kilomètres de Kalalé, au nord du Bénin.

Après 45 jours de captivité, ils ont finalement retrouvé la liberté en fin de semaine dernière. Les circonstances exactes de leur enlèvement n’ont jamais été rendues publiques par les autorités.

D’après des sources rapportées par RFI, la libération serait intervenue grâce à des négociations menées par un intermédiaire local avec les ravisseurs. Les conditions de cet accord restent cependant entourées de mystère.

Face à cette recrudescence des violences, l’armée béninoise a répliqué avec fermeté lors de l’attaque du 10 septembre dernier, neutralisant trois terroristes selon des sources sécuritaires. Depuis, une surveillance renforcée a été instaurée autour des infrastructures publiques de la région, dans l’espoir de prévenir de nouvelles attaques.