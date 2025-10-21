Nomination de Takaichi : la Chine espère faire progresser les relations bilatérales

En Brève

Le mardi 21 octobre, Pékin a déclaré espérer « faire avancer » les relations sino-japonaises après la nomination au même jour de Sanae Takaichi au poste de Premier ministre du Japon. Ancienne critique virulente de la Chine, cette femme politique suscite une attention particulière de la diplomatie chinoise. « Nous avons pris note du résultat des élections », a déclaré Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse régulière, en précisant qu’il s’agissait d’une « affaire interne au Japon », selon l’AFP.

