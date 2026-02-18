Nolwenn Leroy, révélée par la Star Academy en 2002, a été nommée chevalier de la Légion d’honneur dans la promotion du 1er janvier 2026, une distinction qui récompense plus de vingt ans de carrière musicale marquée par plusieurs succès populaires. Depuis son premier album en 2003 porté par le single « Cassé », la chanteuse bretonne s’est imposée dans le paysage de la chanson française et accumule les reconnaissances publiques et commerciales.

Très tôt, Nolwenn Leroy a élargi son répertoire en collaborant avec des auteurs et compositeurs de renom, notamment Laurent Voulzy pour l’album Histoires Naturelles. Son disque Bretonne, paru en 2010, a rencontré un succès massif et s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires, obtenant le statut de disque d’or et contribuant à faire connaître sa musique au-delà des seules frontières hexagonales.

La nomination au grade de chevalier de la Légion d’honneur la place parmi les 616 personnalités retenues dans la promotion du 1er janvier 2026. Selon les communiqués publics relatifs à cette promotion, cette distinction distingue des parcours artistiques et professionnels ayant contribué au rayonnement de la culture française.

Nolwenn Leroy évoque un souvenir désagréable sur le plateau de Cyril Hanouna

Parallèlement à sa carrière discographique, Nolwenn Leroy a multiplié les apparitions télévisées pour promouvoir ses albums. Elle est notamment revenue sur une expérience négative sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste (TPMP) lors d’une intervention dans l’émission de Stéphane Bern en 2017, où elle a visionné des séquences et commenté ses souvenirs.

L’épisode en question remonte à une soirée de mars 2015 sur C8, lorsque Cyril Hanouna avait organisé un jeu de blind test détourné. Le principe présenté au plateau consistait à faire deviner des chansons, la première personne à reconnaître un morceau devant appuyer sur les joues de son coéquipier après les avoir remplies d’eau. Nolwenn Leroy formait une équipe avec Bernard Montiel, opposée à Enora Malagré et Gilles Verdez.

Au moment du jeu, Enora Malagré a été la première à trouver la chanson, ce qui a entraîné un jet d’eau sur le visage de Nolwenn Leroy. La chanteuse a indiqué, lors de son passage chez Stéphane Bern, n’avoir pas apprécié cette séquence et a qualifié ce souvenir de « moyen ».

Interrogée sur son acceptation des « délires » du plateau, Nolwenn Leroy a déclaré : « J’ai envie de vous dire que lorsqu’on ne se prête pas aux délires de Cyril Hanouna et toute sa fine équipe, on ne va pas à l’émission« . Elle a ensuite commenté la scène visionnée : « Ce jour-là, c’était moyen ».

Face à la surprise provoquée par l’averse d’eau, la chanteuse a ajouté : « Bon… Là… Quand même… je ne m’attendais pas à ça ! »