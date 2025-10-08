Nobel de physique 2025 : un lauréat alerte que Trump paralyse la science aux États-Unis

En Brève

John Clarke, l’un des lauréats du prix Nobel de physique 2025, a dénoncé mardi les efforts de Donald Trump pour transformer le paysage scientifique aux États-Unis, qualifiant cette politique de «problème extrêmement grave». Selon le physicien de 83 ans, revenu sur les mesures prises depuis le retour du président à la Maison Blanche en janvier, la politique fédérale s’est traduite par des coupes drastiques dans les financements de la recherche et des licenciements de scientifiques au sein d’agences gouvernementales, ce qui, d’après lui, «va paralyser une grande partie de la recherche scientifique aux États-Unis» ; il a par ailleurs affirmé connaître des personnes ayant subi d’importantes réductions de budget. Co-lauréat du Nobel de physique pour des découvertes en mécanique quantique qui remontent à environ quatre décennies, Clarke — professeur à l’université de Californie à Berkeley — a rappelé que leurs travaux avaient bénéficié à l’époque de ressources significatives et mis en garde : «Ce sera désastreux si cela continue», estimant qu’il pourrait «falloir une décennie pour revenir au niveau où nous étions il y a six mois» si la tendance se poursuit. L’Américaine Mary E. Brunkow, co-lauréate du prix Nobel de médecine 2025, a également souligné mardi l’importance des financements publics pour la recherche. Interrogés par l’AFP, plusieurs responsables du prix Nobel ont jugé que, en s’en prenant ainsi à la science, Donald Trump risquait de faire perdre aux États-Unis leur statut de première nation en matière de recherche scientifique, avec des répercussions à l’échelle mondiale.

