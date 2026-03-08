Nikita Bellucci : « Il se fait plaisir sur mes vidéos »

Nikita Bellucci reste l’une des figures les plus polémiques et médiatisées de l’industrie du film pour adultes en France : actrice connue pour ses scènes intenses, ex‑retraitée puis militante, elle s’implique aujourd’hui dans la prévention contre la diffusion précoce de la pornographie et le cyberharcèlement auprès des jeunes, tout en poursuivant une carrière adultisée partagée avec son époux, Ludo.

Réputée pour son franc‑parler et ses positions publiques tranchées, la star a multiplié les interventions médiatiques autour de ces sujets, notamment face au phénomène de slut‑shaming — une critique virulente visant les femmes en raison de comportements jugés provocants ou immoraux — dont elle dit être régulièrement la cible. Sa visibilité hors des tournages et son expérience personnelle du harcèlement en ligne ont conduit Bellucci à s’exprimer sur des plateaux et supports fréquentés par un public jeune, comme Konbini ou TPMP, pour alerter sur les risques liés à l’accès facilité à la pornographie via les smartphones.

Parcours et étapes de carrière restent au cœur de son récit public : entrée remarquée en 2011, ascension rapide dans le milieu français du X et passages à l’étranger, avant une première mise en retrait professionnelle qui lui a permis de se recentrer sur la prévention et sa vie personnelle.

Nikita Bellucci : trajectoire, engagement et vie personnelle

Arrivée sur la scène pornographique française en 2011, Nikita Bellucci s’est rapidement imposée par son style et ses choix artistiques, marqués par des scènes de genre « hardcore » et une image volontairement crue. Son pseudonyme, présenté comme inspiré d’un polar connu et de ses racines italiennes, l’a aidée à se distinguer dans un paysage déjà dominé par des figures établies telles que Rocco Siffredi.

Sa carrière l’a menée ponctuellement aux États‑Unis, où elle a collaboré avec des studios spécialisés, dont Kink, reconnu pour des productions axées sur les pratiques S&M. À cette activité professionnelle s’ajoutent des apparitions remarquées hors du registre pornographique : elle figure dans des versions alternatives ou explicites du clip Selfie du rappeur Vald et apparaît également dans Balance ton quoi d’Angèle, illustrations de sa porosité entre culture mainstream et univers X.

Après une pause d’environ trois ans, motivée selon elle par une relation sentimentale toxique et « abusive » avec un réalisateur, elle est revenue en annonçant une orientation vers un porno « féminéthique », attaché à davantage de respect et de consentement dans les tournages. Mère, elle travaille désormais aux côtés de son compagnon, Ludo, qui exerce comme caméraman et réalisateur dans le même secteur.

Dans un long entretien en 2023 accordé au podcast LEGEND animé par Guillaume Pley, elle est revenue sur ses débuts — notamment son premier contact professionnel avec la star Ian Scott via Facebook — et sur sa rencontre avec Ludo. Elle raconte l’avoir croisé initialement lors d’un making‑of réalisé par John B. Root, puis à nouveau dix ans plus tard sur un tournage pour Marc Dorcel. Interrogée sur la place de son mari dans son travail, elle confirme qu’il la filme régulièrement et résume leur dynamique professionnelle et personnelle par une confiance mutuelle : « On a une confiance absolue l’un et l’autre. »