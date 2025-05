Nigeria: un évêque appelle à l’interdiction de la Saint-Valentin

- Publicité-

L’évêque Charles Ighele, surintendant général de la Mission du Saint-Esprit à Lagos, a plaidé pour l’interdiction des célébrations de la Saint-Valentin au Nigeria, dénonçant une fête devenue, selon lui, un vecteur d’immoralité.

Dans une interview accordée à l’Agence de presse nigériane (NAN), l’homme d’Église a affirmé que cette journée, initialement dédiée aux œuvres humanitaires, avait été détournée en une célébration des relations amoureuses et du désir s&xuel. Il estime que l’influence du « démon romantique » Cupidon encourage une vision erronée de l’amour, loin des principes bibliques.

L’évêque a exhorté le gouvernement et les institutions éducatives et religieuses à s’unir pour promouvoir des valeurs morales et mettre fin à une fête qu’il juge néfaste pour la jeunesse. Selon lui, une interdiction permettrait d’éviter une « destruction » des valeurs sociales et familiales.

La Saint-Valentin, bien qu’issue d’une tradition chrétienne honorant Saint Valentin, s’est transformée au fil du temps en une célébration mondiale de l’amour et du romantisme, suscitant parfois des débats dans certains pays pour des raisons religieuses ou culturelles.