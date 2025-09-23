PAR PAYS
Nigeria: Omah Lay inquiète ses fans après de nouvelles confidences sur sa dépression

Célébrité
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
L'artiste nigerian Omar Lay
L'artiste nigerian Omar Lay@Daily Post
Le chanteur nigérian Omah Lay a ravivé l’inquiétude de ses fans après avoir confié sur Snapchat que sa dépression était revenue, mettant en cause l’industrie musicale et son ancien manager.

Le chanteur nigérian Stanley Omah Didia, connu sous le nom d’Omah Lay, a suscité l’inquiétude de ses admirateurs en évoquant à nouveau sa lutte contre la dépression. Sur Snapchat, l’interprète de Soso a publié un message dans lequel il met en cause l’industrie musicale, ses contrats passés ainsi que son ancien manager. « Fk les contrats. Fk les labels. Fk l’industrie de la musique. Fk mon jeune moi. F**k mon manager. Mon Dieu, je perds encore la tête », a-t-il écrit.

Cette sortie intervient quelques semaines après sa séparation avec son manager Muyiwa Awoniyi, annoncée comme « à l’amiable », même si Kaestyle, partenaire de label d’Omah Lay, a affirmé qu’il avait en réalité été licencié. L’artiste, qui avait déjà abordé ses problèmes personnels dans son premier album Boy Alone (2022), s’était confié la même année sur l’aggravation de son état, allant jusqu’à révéler avoir eu une relation avec son thérapeute.

