Nigeria : naufrage sur le fleuve Niger, 29 morts et 50 rescapés

Au moins 29 personnes ont perdu la vie et 50 ont été secourues après le naufrage d’un bateau de passagers sur le fleuve Niger, dans le centre du Nigeria, a annoncé jeudi Abdullahi Baba-Arah, directeur de l’Agence de gestion des urgences de l’État du Niger.

L’accident s’est produit mardi lorsqu’un bateau en bois, transportant des visiteurs venus présenter leurs condoléances, a heurté une souche d’arbre et chaviré dans la zone de Borgu. « Le nombre de passagers inscrit sur la liste dépasse celui des victimes retrouvées », a précisé M. Baba-Arah.

Le bateau, surchargé avec environ 90 passagers, faisait l’objet de recherches menées par des plongeurs et des volontaires locaux pour retrouver d’éventuelles autres victimes. Une enquête sera ouverte après l’opération de secours.

Les accidents de bateaux sont fréquents au Nigeria, souvent liés à la surcharge, au non-respect des normes de sécurité et aux conditions météorologiques difficiles.