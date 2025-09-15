Nigeria : les médecins résidents déclenchent une grève de 05 jours

Au Nigeria, les médecins résidents des hôpitaux publics ont entamé vendredi une grève de cinq jours pour protester contre le non-paiement de certaines indemnités et l’absence de mesures en faveur de leur bien-être, a annoncé leur syndicat, la Nigerian Association of Resident Doctors (NARD).

Selon Kazeem Odumbaku, secrétaire général de la NARD, le gouvernement n’a pas satisfait leurs principales revendications, notamment le versement du fonds de formation des résidents pour 2025 et le paiement des arriérés de salaires. Plusieurs tentatives de négociations avec les autorités ont échoué.

Les médecins résidents, en formation pour devenir spécialistes, jouent un rôle crucial dans les soins de première ligne, particulièrement dans les services d’urgence. Le syndicat représente environ 15 000 médecins sur plus de 40 000 praticiens au Nigeria.

Notons que le pays connaît régulièrement des mouvements sociaux dans le secteur de la santé. En juillet, les infirmières avaient déjà mené une grève pour des questions de salaire et d’effectifs. Les médecins nigérians avaient, eux aussi, cessé le travail à trois reprises en 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19, dénonçant des conditions de travail jugées précaires et un système hospitalier sous-financé et mal géré.