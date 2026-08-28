Nigeria : Ibrahim Gusau démissionne de la présidence de la NFF

Le départ du président de la fédération et de son secrétaire général ouvre une phase de transition que la présidence nigériane veut encadrer par une réforme consultative du football.

Ibrahim Musa Gusau a démissionné le 27 août 2026 de la présidence de la Fédération nigériane de football, et le secrétaire général Mohammed Sanusi a quitté son poste le même jour, ouvrant une transition au sommet de la NFF après une série d’échecs sportifs majeurs.

La crise intervient après l’échec des Super Eagles à se qualifier pour la Coupe du monde 2026 et celui des Super Falcons pour la Coupe du monde féminine 2027. La NFF a aussi annoncé le départ de plusieurs membres de son comité exécutif dans la foulée.

Élu le 30 septembre 2022, Gusau a quitté ses fonctions 34 jours avant l’échéance de son mandat de quatre ans. Ce départ précipité replace la gouvernance du football nigérian au centre du débat à quelques semaines d’une nouvelle phase du calendrier continental.

Dans un communiqué publié jeudi, la présidence nigériane a chargé le président de la Commission nationale des sports de travailler avec le secrétariat de la NFF et les parties prenantes pour assurer la continuité administrative et conduire une réforme consultative du football nigérian.

Le mandat présidentiel prévoit aussi un travail conjoint avec la FIFA et la CAF afin d’encadrer la transition et les réformes à venir. L’objectif affiché est de maintenir la continuité administrative de la fédération pendant cette séquence de réorganisation.