Nigeria: fin de mission pour l’ambassadrice du Bénin, Paulette Adjovi Yèkpè

L’ambassadrice du Bénin au Nigéria, Paulette Adjovi Yèkpè est rappelée après huit ans de service à Abudja.

Après huit années passées à la tête de la représentation diplomatique du Bénin au Nigéria, Paulette Adjovi Yèkpè cède son poste. Le ministère béninois des Affaires étrangères a rappelé la diplomate. Ce rappel met un terme à sa mission qui aura marqué la diplomatie béninoise au plus haut niveau.

Doyenne du corps diplomatique à Abuja, Paulette Yèkpè a vu son mandat dépasser largement la durée habituelle pour un chef de mission. Au-delà de la relation bilatérale avec le Nigéria, elle assumait également la charge d’ambassadrice accréditée auprès de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), ce qui renforçait son rôle stratégique dans la sous-région.

Ces derniers jours, Paulette Adjovi Yèkpè a multiplié les visites d’adieu auprès de plusieurs personnalités nigérianes. Parmi elles, le président de la Commission de la Cedeao, preuve du lien fort qu’elle a su tisser entre la représentation béninoise et les institutions régionales.