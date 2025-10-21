Nigeria : explosion meurtrière d’un camion-citerne — 29 morts, 42 blessés

En Brève

Au moins 29 personnes sont mortes et 42 autres ont été blessées mardi 21 octobre dans l’explosion d’un camion-citerne survenue après un accident sur une autoroute de l’État du Niger, dans le centre du Nigeria, ont indiqué les secours. Selon Ibrahim Hussaini, coordinateur local de l’Agence de gestion des secours (SEMA), le véhicule transportant du carburant s’est renversé et des personnes qui s’étaient approchées pour récupérer du carburant ont été victimes de l’explosion et ont pris feu.

