Nigeria: deux suspects arrêtés après l’agression du rappeur Lil Kesh

Par Romaric Déguénon
Le rappeur nigérian Lil Kesh
Le rappeur nigérian Lil Kesh@pulse nigeria
Le commandement de la police de l’État de Kano a confirmé l’arrestation de deux principaux suspects liés à l’agression brutale du rappeur nigérian, Keshinro Ololade, populairement connu sous le nom de Lil Kesh.

La police de l’État de Kano a annoncé l’arrestation de deux individus soupçonnés d’être impliqués dans l’agression violente du rappeur nigérian Keshinro Ololade, plus connu sous le nom de Lil Kesh.

Les suspects, identifiés comme Mathew Adewole (25 ans) et Mukhtar Muhammad (31 ans), ont été interpellés le 11 septembre dans le quartier de Na’ibawa, à Kano, après plusieurs semaines d’investigations menées par les services de renseignement.

Selon le porte-parole du commandement, SP Abdullahi Haruna, Adewole a reconnu avoir participé à l’attaque survenue le 19 août à la résidence de l’artiste, dans le quartier de Bera Estate à Lagos. Lil Kesh avait alors été grièvement blessé au cou, dans ce que la police qualifie de tentative de meurtre.

Les enquêteurs indiquent que, sous la menace, le rappeur a été contraint de transférer 2,12 millions de nairas vers un compte appartenant à Muhammad, avant que les assaillants ne prennent la fuite.

« Le commandement de la police de l’État de Kano a réalisé une avancée significative dans une affaire de vol à main armée et de tentative de meurtre, grâce au travail de ses services de renseignement et au soutien de la communauté », a déclaré Abdullahi Haruna. Les deux suspects ont été transférés à Lagos pour la poursuite des investigations.

