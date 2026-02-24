Nigeria : des écoliers libérés contre une «énorme» rançon versée à Boko Haram

Une enquête publiée par l’Agence France-Presse révèle que les autorités nigérianes ont versé une rançon qualifiée « d’énorme » afin d’obtenir la remise en liberté de 230 élèves enlevés le 21 novembre 2025. Ces enfants avaient été arrachés à leur établissement scolaire catholique, Sainte Mary de Papiri, situé dans l’État de Niger, au centre du Nigeria.

L’enlèvement, survenu le 21 novembre 2025, avait profondément marqué l’opinion publique nationale et relancé les inquiétudes sur la sécurité des établissements scolaires dans la région. La prise d’otages de cette ampleur a déclenché une vive émotion et de nombreuses interrogations sur les capacités de l’État à protéger les enfants.

Selon l’enquête de l’AFP, les négociations menées par les autorités se sont traduites par un paiement destiné à assurer la libération collective des élèves. Le terme employé par les journalistes pour décrire la somme versée souligne l’ampleur du transfert, sans pour autant en préciser le montant exact.

La manière dont l’affaire a été traitée a suscité un débat public : d’un côté, la priorité affichée pour ramener les enfants chez eux ; de l’autre, la crainte que le recours aux paiements encourage de nouvelles prises d’otages. Les familles des victimes, les responsables locaux et les acteurs de la société civile ont exprimé tour à tour leur soulagement, leur colère et leur demande de garanties pour l’avenir.

Enjeux sécuritaires et questions politiques

Ce dossier place une nouvelle fois la sécurité des écoles au cœur des préoccupations nationales. Au-delà de l’émotion immédiate, l’affaire soulève des questions sur la stratégie gouvernementale face aux groupes qui ciblent les établissements scolaires et sur les mesures de prévention à mettre en place pour empêcher la répétition de tels drames.

La révélation du paiement, telle que rapportée par l’AFP, met également en lumière le dilemme auquel sont confrontées les autorités : protéger la vie des enfants dans l’urgence tout en évitant les conséquences à long terme d’une gestion qui peut être perçue comme cédant au chantage. Les investigations et les discussions sur les réponses à apporter à ce phénomène sont, selon l’enquête, toujours en cours.