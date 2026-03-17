Nigeria : au moins 23 morts et plus d’une centaine de blessés à Maiduguri

Au Nigeria, des explosions attribuées à plusieurs kamikazes ont frappé Maiduguri lundi soir, moins de 24 heures après une attaque contre un poste militaire dimanche à minuit dans une banlieue proche de l’aéroport, faisant au moins 23 morts et 108 blessés, selon la police.

« Au vu des premières investigations, on soupçonne des kamikazes », a déclaré le porte-parole de la police, Nahum Kenneth Daso. Sur place, des dizaines de blessés ont été conduits à l’hôpital et plusieurs corps recouverts de draps ont été aperçus sur les trottoirs, a rapporté un journaliste de l’AFP.

La police a assuré mardi matin que « la situation est revenue à la normale dans les zones touchées » et que la sécurité avait été renforcée dans la ville et ses environs. En décembre, un attentat à la bombe non revendiqué avait déjà fait au moins sept morts dans une mosquée de Maiduguri.

Une ville marquée par la violence djihadiste

Théâtre de fusillades et d’attentats à la bombe au milieu des années 2010, Maiduguri avait connu quelques années de calme relatif. Mais la violence persiste dans les campagnes alentours, où les groupes djihadistes intensifient leurs attaques. La semaine dernière, l’armée a confirmé des « attaques coordonnées » contre plusieurs bases militaires dans le nord-est, faisant 14 morts, dont 10 soldats.

Les États-Unis ont récemment annoncé l’envoi de 200 soldats pour soutenir l’armée nigériane dans sa lutte contre les djihadistes. Depuis 2009, les violences menées par Boko Haram et l’État islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) ont fait plus de 40 000 morts et déplacé près de deux millions de personnes dans le nord-est du Nigeria, selon l’ONU.