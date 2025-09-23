PAR PAYS
Nigeria : au moins 11 policiers tués dans une embuscade à Benue

Société
Par Kevin Aka
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Rubrique société
Rubrique société Ph: BWT
. .

Au moins 11 policiers ont été tués dimanche à Agu Centre, dans l’État de Benue (centre-nord du Nigeria), lors d’une embuscade tendue par des hommes armés, a confirmé lundi le président du Conseil local, Justine Shaku. Un autre agent reste porté disparu, tandis que les opérations de recherche se poursuivent.

Les assaillants, suspectés d’être des éleveurs armés et des miliciens locaux, ont attaqué une équipe de police accompagnée de gardes de la protection civile, incendiant deux véhicules de patrouille après un échange de tirs.

La région connaît depuis plusieurs mois une recrudescence de violences entre éleveurs peuls musulmans et agriculteurs sédentaires, majoritairement chrétiens, pour le contrôle des terres et des ressources. Ces affrontements sont alimentés par le changement climatique, la prolifération des armes légères et le manque de réponses durables de l’État.

En juin, une attaque à Yelewata avait déjà fait plus d’une centaine de morts. Le président nigérian, Bola Tinubu, s’était rendu sur place et avait demandé à l’armée de « rester sur le terrain pour retrouver les criminels ».

