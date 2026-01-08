Accueil En Brève Nigeria: Abubakar Malami, ex-ministre de la Justice accusé de corruption, libéré sous caution

Selon l’agence anticorruption nigériane, la justice nigériane a autorisé, ce mercredi 7 janvier 2026, la mise en liberté sous caution de l’ancien ministre de la Justice Abubakar Malami en attendant son procès pour blanchiment d’argent. Un tribunal d’Abuja a fixé la caution à 500 millions de nairas pour chacun — Malami, sa femme et son fils — soit environ 333 000 dollars par personne. Ils sont poursuivis pour blanchiment de 8,7 milliards de nairas, environ six millions de dollars. En attendant le paiement des cautions, ils resteront détenus au centre correctionnel de Kuje, près de la capitale ; ils doivent en outre remettre leurs passeports et leur est interdite toute sortie du territoire sans autorisation de la cour. Depuis l’arrivée au pouvoir du président Tinubu, plusieurs autres hauts responsables issus de la présidence Buhari font l’objet de poursuites similaires.